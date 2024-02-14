شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 13 فلسطينيًّا في قصف مخيم النصيرات والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد 13 فلسطينيًّا وأصيب العشرات بجروح مساء اليوم في قصف إسرائيلي على منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أنها انتشلت 13 شهيدًا وعشرات الجرحى في قصف إسرائيلي لمنزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وفي سياق متصل، تواصل مدفعية الاحتلال قصفها المكثف لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مجبرة آلاف الفلسطينيين على النزوح من منازلهم تحت القصف، ما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من النازحين.إلى ذلك، استشهد فلسطيني وأصيب 12 بجروح بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم في بلدة بيت أمر قضاء الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوات الاحتلال فتحت نيرانها على العشرات من الفلسطينيين أثناء اقتحامها لبلدة بيت أمر قضاء الخليل ما أدى لاستشهاد فلسطيني وجرح 12 آخرين، ترافق ذلك مع حملة مداهمات واعتقالات في البلدة.