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وزير خارجية إيطاليا: نتنياهو يتبني نهجا متشددا.. ويدعو إلى وقف التصعيد

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، الدور الرائد لإيطاليا في كل المبادرات السياسية التي تهدف إلى وضع حد للقتال بين إسرائيل وحركة (حماس).


وقال تاياني في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتبني النهج المتشدد، مؤكدا أن من مصلحة الجميع العمل على وقف التصعيد

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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