شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيطاليا: نتنياهو يتبني نهجا متشددا.. ويدعو إلى وقف التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، الدور الرائد لإيطاليا في كل المبادرات السياسية التي تهدف إلى وضع حد للقتال بين إسرائيل وحركة (حماس).



وقال تاياني في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتبني النهج المتشدد، مؤكدا أن من مصلحة الجميع العمل على وقف التصعيد