شكرا لقرائتكم خبر عن دخول 169 شاحنة مساعدات لغزة عبر ميناء رفح البري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخلت اليوم 169 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة إلى قطاع غزة، عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء.

وشملت مساعدات إنسانية متنوعة، وشاحنتان محملتان بغاز الطهي وأربع شاحنات وقود، بحسب مصدر مسؤول بميناء رفح البري، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. دخول المساعدات إلى غزة كانت أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن المجتمع الدولي يعيد إنتاج فشله من جديد إزاء الصراع، ليس فقط في عجزه وتقاعسه عن حله، إنما أيضاً في السماح للمحتل الإسرائيلي بالتمادي في تنفيذ سياسته الفاشلة نفسها في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وأوضحت في بيان صادر عنها، اليوم، أن السياسة الإسرائيلية تجاه شعبنا هي في أبشع أشكالها المأساوية المتمثلة في القتل الجماعي، والتطهير العرقي، والتهجير القسري. حرب الإبادة الجماعية في غزة وأكدت أن حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا هي نتيجة مباشرة وامتداد لسياسة أثبتت فشلها في التعامل مع القضية الفلسطينية، سواءً ما يتعلق بفشل المجتمع الدولي المتراكم على مدار عشرات السنين في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا، وفي احترام قراراته الخاصة في القضية الفلسطينية.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها إلى أن ازدواجية المعايير المنحازة للاحتلال، ما زال شعبنا يدفع ثمنها، ونتيجة تكرار تلك السياسة الدولية الانتقائية والعاجزة من منظور القانون الدولي، أو ما يتصل بالفشل الممنهج بطريقة وسياسة تعاطى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مع قضية شعبنا بالذات، مع قطاع غزة الذي برز بوضوح منذ أن اعتلى نتنياهو سدة الحكم في دولة الاحتلال.