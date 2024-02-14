شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة الرئيس الأمريكي تؤكد تمسك بلادها بحل الدولتين في فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس موقف الإدارة الأمريكية بحل الدولتين، وأفضل السبل للسلام والأمن الدائمين، مشددة على حق الفلسطينيين بالكرامة والأمن وتقرير المصير.

جاء ذلك خلال استقبال هاريس اليوم الثلاثاء، في البيت الأبيض العاهل الأردني عبد الله الثاني، الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا.

وناقش الجانبان آخر التطورات في قطاع غزة والأوضاع في رفح وأهمية الاستقرار في الضفة الغربية، وفق ما ذكره بيان صادر عن البيت الأبيض.



11 عملية إنزال جوي

وأعربت نائبة الرئيس الأمريكي عن شكرها لملك الأردن على توفير المساعدات الإنسانية الحيوية إلى قطاع غزة، من خلال 11 عملية إنزال جوي لمستلزمات طبية للمستشفى الميداني الذي أقامته الأردن هناك، وجهوده في معالجة النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.