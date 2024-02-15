شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: إغلاق المصالح والجامعات بمحافظة النبطية غدا نظرا للأوضاع الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة النبطية بالجنوب اللبناني إغلاق جميع المصالح والدوائر الحكومية في المحافظة، غدا /الخميس/، نظرًا للأوضاع الأمنية الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.



وأكدت المحافظة أن إغلاق المصالح الحكومية، يأتي حرصا على سلامة الموظفين وأصحاب المصالح، على أن تصدر بيانات لاحقة بحسب الأوضاع المستجدة.



كما تم الإعلان عن إغلاق جميع المدارس والجامعات في النبطية غدا، جراء الاستهداف الاسرائيلي الكثيف لبلدات القطاعين الأوسط والغربي من الجنوب اللبناني اليوم.