شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس يؤكد أهمية الشراكة متعددة الأطراف بين دول الاتحاد الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، الأربعاء، أهمية الشراكات متعددة الأطراف بين دول الاتحاد الأفريقي في إطار التعاون المتبادل، وذلك لتحقيق أهداف أجندة 2063 للتنمية.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية التونسي خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقد في أديس بابا، وذلك وفقا لبيان للخارجية التونسية.

ودعا الوزير إلى إجراء مشاورات سياسية منتظمة مع الشركاء انطلاقا من القيم والمبادئ المشتركة لمواجهة التحديات الدولية الجديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا الجيوسياسية العالمية، مؤكدا في الوقت نفسه على موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية.

وجدد وزير الخارجية التونسي الدعوة إلى مواصلة جهود الإصلاح الرامية إلى تعزيز الحكم الرشيد والشفافية والترشيد في النفقات وتخفيف العبء عن الدول الأعضاء.