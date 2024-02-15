شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى ورئيس الحكومة يؤكدان دعم إجراءات إنهاء وجود التحالف بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، الأربعاء، مع الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، ملف وجود التحالف الدولى على الأرض العراقية، ونتائج اللقاءات التي عُقدت بين الجانبين في هذا الشأن، حيث تم التأكيد "على دعم إجراءات الحكومة في إنهاء وجود التحالف فى العراق والانتقال إلى العلاقة الثنائية مع الدول الأعضاء فيه".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان مجلس الوزراء العراقى، أن "اللقاء تطرق إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وأهمية استمرار اللقاءات والمشاورات؛ للوصول إلى تفاهمات تفضي لحلول جذرية لعدد من الملفات والقضايا التنفيذية والإجرائية المشتركة، استناداً إلى الدستور والقانون والمصلحة العليا للعراق".

وأضاف البيان أن اللقاء شهد التأكيد المشترك على ضرورة تضافر الجهود بين الجميع؛ من أجل المضي قدماً لإنجاز الاستحقاقات الدستورية، وإدامة الاستقرار الأمني والسياسي، واستكمال عملية البناء الاقتصادي والتنموي في العراق".