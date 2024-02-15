شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المساحة السعودية: رصدنا هزة أرضية وسط البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، الخميس، رصد هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر في البحر الأحمر، وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم الهيئة، طارق ابا الخيل.

وورد في البيان الذي نشرته الهيئة على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا): "رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي صباح اليوم الساعة 6:52:29 هزة أرضية وسط البحر الأحمر بقدر زلزالي يلغ 4.40 درجة على مقياس ريختر وعمق 32 كيلومترا".

وتابع الهيئة في بيانها: "سبب هذا الزلزال يعود إلى الفالق الموجود في البحر الأحمر والذي يمثل الحد الغربي للصفيحة العربية وتباعدها عن الصفيحة الأفريقية".

وأضاف المتحدث باسم الهيئة في البيان، "الحدود السعودية لم تتأثر ولله الحمد بهذه الهزة الأرضية".