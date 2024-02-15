شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء رفح البري يستقبل 98 مصاباً ومرافقاً فلسطينياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم الخميس، 32 مصاباً و66 مرافقاً فلسطينياً من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأفاد مصدر مصري مسؤول بالميناء، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، في تصريح له، أنه تم إدخال 123 شاحنة محملة بالأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، مشيراً إلى أن الشاحنات كافة تم تسليمها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني.

