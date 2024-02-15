شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 مدنيين من عائلة واحدة فى قصف إسرائيلى لمنزل بالجنوب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 7 مواطنين مدنيين من عائلة واحدة بينهم أطفال فى قصف إسرائيلى لمنزل من ثلاث طوابق بمدينة النبطية بالجنوب اللبنانى.

وأطلقت مسيرة إسرائيلية صاروخين باتجاه منزل مأهول في منطقة حي المسلخ بمدينة النبطية، وذلك في وقت متأخر من مساء أمس، فيما عملت فرق الحماية المدنية على البحث عن الضحايا حتى صباح اليوم، حيث أسفرت الحصيلة النهائية عن استشهاد 7 أشخاص من أسرة واحدة وإصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى. وكانت محافظة النبطية بالجنوب اللبناني قد أعلنت إغلاق جميع المصالح والدوائر الحكومية في المحافظة اليوم نظرا للأوضاع الأمنية الناتجة عن الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة. على صعيد متصل، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على وادي السلوقي من جهة شقرا، والمجدل وحولا والحجير بالقطاع الغربي بالجنوب اللبناني، مما أدى إلى قطع الطرق في هذه المناطق التي تقع أيضا في نطاق محافظة النبطية.

من جانبه أكد المتحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي أن الهجمات التي تستهدف المدنيين تعد انتهاكات للقانون الدولي وتشكل جرائم حرب، مشيرا إلى أن الدمار والخسائر في الأرواح والإصابات التي حدثت مؤخرا تثير قلقا عميقا.

جاء ذلك في بيان اليوم اعتبر فيه أن الأيام القليلة الماضية شهدت تحولا مثيرا للقلق في تبادل إطلاق النار بما في ذلك استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق وهو خط وقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل.

وناشد تيننتي جميع الأطراف المعنية بوقف الأعمال العدائية على الفور لمنع المزيد من التصعيد.. وأضاف أن تفاقم النزاع أودى بحياة عدد كبير جدا من الأشخاص، بما في ذلك أرواح الأطفال بشكل مأسوي، موضحا أن النزاع تسبب أيضا بأضرار جسيمة في المنازل والبنية التحتية العامة، وعرّض سبل عيش الآلاف من المدنيين للخطر.

وشدد على وجوب تكثيف الجهود الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار والحفاظ على سلامة المدنيين المقيمين بالقرب من الخط الأزرق، مشيرا إلى أن اليونيفيل تواصل من ناحيتها العمل بشكل كامل مع الأطراف من أجل تخفيف التوترات، كما يواصل حفظة السلام عملياتهم على الأرض على الرغم من التحديات التي يواجهونها.

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