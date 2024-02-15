شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي في غزة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم الخميس، 32 مصاباً و66 مرافقاً فلسطينياً من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.#اليوم

للتفاصيل..https://t.co/n7iXINC9Ma pic.twitter.com/iHLxc1ntoC— صحيفة اليوم (@alyaum) استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء، اليوم الخميس، 32 مصاباً و66 مرافقاً فلسطينياً من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.#اليوم

للتفاصيل..https://t.co/n7iXINC9Ma pic.twitter.com/iHLxc1ntoC — صحيفة اليوم (@alyaum) February 15, 2024

شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة

الدمام - شريف احمد - سجل عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 132 على التوالي ارتفاعا إلى 28663 شهيداً.وارتفعت أعداد الجرحى إلى نحو 68395 ألف جريح؛ معظم الضحايا هم من النساء والأطفال.وأشارات وزارة الصحة الفلسطينية، أن 87 فلسطينياً استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 104 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.وأوضحت أن النقص الحاد في المستلزمات الطبية والأدوية في مستشفيات قطاع غزة مع استمرار القصف وسقوط المزيد من الجرحى، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي إغلاقه للمعابر.