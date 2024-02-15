السعودية... المنتدى العالمي للمدن الذكية يستعرض حلولا مبتكرة لرفع جودة الحياة

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، عقد المنتدى لمدة يومين في 12 و13 فبراير/ شباط الجاري في مقر أرينا الرياض تحت شعار "حياة أجود"، بمشاركة 100 متحدث يمثلون 40 دولة حول العالم.

وشارك في المنتدى خبراء المدن الذكية والذكاء الاصطناعي وصنّاع السياسات الاقتصادية، وكبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، والمستثمرون من مختلف دول العالم.

وعلى مدار يومين، ناقش خبراء العالم في مجال بناء المدن الذكية والذكاء الاصطناعي موضوعات مهمة خلال جلسات المنتدى تتعلق بمستقبل هذه المدن وهي:

المدن العالمية مستقبل التنقل الحضري الخدمات العامة الذكية التخطيط لبناء مدن خضراء في القرن القادم المدن الذكية القائمة على حوكمة البيانات دعم جهود الحكومات حول العالم في تبني نماذج مبتكرة لحلول ذكية تسهم في رفع مستوى الكفاءة والاستدامة البيئية ورفع جودة الحياة لسكان هذه المدن بحيث يكون الإنسان محور تنميتها

6 ديسمبر 2023, 01:07 GMT

وأشار الخبراء إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية محصورة في فئة محددة بل أداة أساسية للتنمية، وأن استخدامه في الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية يعزز التشخيص المبكر وتقديم الخدمات بفعالية أكبر.

كما ضم المنتدى عددًا من الأجنحة مثّلها العديد من الجهات الحكومية والخاصة، استعرضوا خلالها أبرز مشروعاتهم في مجال تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وعلاقتها بمستقبل بناء المدن الذكية.

ووفقا للبيان، يسعى المنتدى إلى صياغة رؤية مستقبلية طموحة للمدن على مستوى العالم، مع التركيز على دور السعودية في هذا السياق.

وقد تم افتتاح المنتدى بعرض مرئي ضخم، والذي شارك فيه أكثر من 101 عارض يمثلون جنسيات مختلفة، حيث تم استعراض التقنيات المتقدمة التي ستحدث تحولاً نوعياً في المدن الذكية سعيًا إلى تعزيز جودة الحياة باستخدام التكنولوجيا، وتحديداً من خلال تبني التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.