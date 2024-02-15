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شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تناقش تطورات العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المغرب، وحضور الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، وذلك بناءً على طلب من دولة فلسطين لبحث التحرك العربي والدولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وشارك في الاجتماع من الوفد الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية الدكتور صالح بن عبدالله المقبل.
وشارك في الاجتماع من الوفد الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية الدكتور صالح بن عبدالله المقبل.