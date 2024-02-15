شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تناقش تطورات العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الإبادة الجماعية

الدمام - شريف احمد - عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المغرب، وحضور الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، وذلك بناءً على طلب من دولة فلسطين لبحث التحرك العربي والدولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.وشارك في الاجتماع من الوفد الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية الدكتور صالح بن عبدالله المقبل.أفادت الجامعة العربية في بيان لها، أن الدعوة لعقد الاجتماع جاءت في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل - القوة القائمة بالاحتلال - ضد الشعب الفلسطيني، لا سيما في ضوء تدهور الأوضاع بشكل كارثي وغير مسبوق في قطاع غزة عموماً، ومدينة رفح ومخيماتها بوجه خاص، وتكدّس أكثر من مليون ونصف المليون نازح فلسطيني قسراً في مدينة رفح.