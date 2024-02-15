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تفاصيل صدور مرسوم أميرى بحل مجلس الأمة بالكويت

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القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء الكويتية، الخميس، إن مرسومًا أميريًا صدر بحل مجلس الأمة بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية فى إبراز الاحترام الواجب للمقام السامى.

 

جاء ذلك، بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقده اليوم.

 

وكانت صحيفة "الرأى" الكويتية، نقلت عن مصادر لها قولها: "وصلتنا أنباء عن رفع الحكومة مرسوماً لحل مجلس الأمة".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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