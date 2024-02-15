شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل صدور مرسوم أميرى بحل مجلس الأمة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء الكويتية، الخميس، إن مرسومًا أميريًا صدر بحل مجلس الأمة بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية فى إبراز الاحترام الواجب للمقام السامى.

جاء ذلك، بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقده اليوم.

وكانت صحيفة "الرأى" الكويتية، نقلت عن مصادر لها قولها: "وصلتنا أنباء عن رفع الحكومة مرسوماً لحل مجلس الأمة".