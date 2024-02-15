الرئيس التونسى يصدر قرارا بتعيين فتحى النورى محافظا جديدا للبنك المركزى

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الخميس، قرارا بتعيين فتحى النورى محافظا جديدا للبنك المركزى خلفا لمروان العباسى الذى انتهت مدة ولايته.

يأتى ذلك بالتزامن مع الأزمة الاقتصادية حادة التى تشهدها تونس .

وقالت الرئاسة التونسية فى بيان إن سعيّد أشرف فى بقصر قرطاج على مراسم أداء اليمين لفتحى زهير النورى محافظ البنك المركزى التونسي.

ويأتى قرار التعين فى اعقاب مصادقة البرلمان التونسى على تعديل لقانون البنك المركزى ما يسمح استثنائيا بتمويل عجز الموازنة العامة.

وكان البرلمان التونسى أقر منذ نحو أسبوعين تعديلاً يمكّن البنك المركزى من منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامّة، فى خطوة «استثنائية» وفق الحكومة لكنّ تداعياتها المحتملة على التضخّم وقيمة الدينار تثير قلق الخبراء.