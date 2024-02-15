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تونس: العثور على 54 مهاجرا غير شرعى وانتشال 5 جثث جنوب شرق البلاد

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطنى التونسى، اليوم /الخميس/، أن الوحدات البحرية عثرت على 54 مهاجرا بشكل غير شرعى داخل مركب تسرب إليه المياه فى منطقة جرجيس جنوب شرق البلاد.

وأضاف الحرس الوطنى ـ فى بيان - أنه بالتنسيق مع الوحدات البحرية والحماية المدنية تم توجيه الزوارق السريعة التى قامت أيضا بانتشال خمس جثث تم نقلها إلى إحدى المستشفيات القريبة من مكان الحادث

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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