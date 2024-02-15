شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء فى حكومة نتنياهو يدعون لإحباط أى اعتراف محتمل بالدولة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من التعنت الإسرائيلى لرفض أى محاولة لإقامة دولة فلسطينية، فتسعى الولايات المتحدة بالاتفاق مع عدة دول عربية لإعلان قيام دولة فلسطينية قريبا، وبحسب موقع والا الإسرائيلى، دعا وزراء اليمين المتطرف فى حكومة نتنياهو، مثل زئيف إلكين وإيتامار بن جفير، إلى اتخاذ إجراءات وقائية لإحباط أى اعتراف محتمل بالدولة الفلسطينية، وهم يضغطون من أجل إصدار قرار رسمى من مجلس الوزراء يؤكد من جديد معارضة إسرائيل لمثل هذه الدولة.

وعقد اجتماع مؤخراً بين رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكى تونى بلينكن فى القدس، ورد أن نتنياهو أصدر تحذيراً صارخاً بشأن الاعتراف الأمريكى المحتمل بالدولة الفلسطينية. وبحسب مصادر إسرائيلية، فقد أبلغ نتنياهو بلينكن أن أى شكل من أشكال الاعتراف الأمريكى المباشر أو غير المباشر بالدولة الفلسطينية سيُنظر إليه على أنه "ضربة ذاتية"، ويؤكد هذا التحذير القلق الذى تشعر به الحكومة الإسرائيلية إزاء احتمال قيام إدارة بايدن بخطوة أحادية للاعتراف بفلسطين. وتخشى إدارة نتنياهو بشكل خاص احتمال حدوث تحول فى السياسة الأمريكية، على نحو قد يخرج عن عقود من الدعم الأمريكى لإقامة دولة فلسطينية فقط نتيجة للمفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وقبل أسبوعين، أفيد بأن الوزير بلينكن أصدر تعليماته إلى مكتب شئون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية لإجراء تقييم شامل لجدوى الاعتراف الأمريكى بالدولة الفلسطينية، كجزء من استراتيجية ما بعد الحرب فى غزة.

ولم يؤكد المتحدثون باسم وزارة الخارجية الأمريكية ولا بلينكن نفسه التقارير أو ينفواها، مشيرين إلى أن مثل هذه التقييمات روتينية وتهدف إلى تقديم خيارات سياسية مختلفة.