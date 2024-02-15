شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفرنسية تحذر: عواقب الهجوم على رفح الفلسطينية ستكون "كارثية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، على معارضة فرنسا لشن هجوم إسرائيلى محتمل على رفح الفلسطينية فى جنوب قطاع غزة، مشددا على أن بلاده تدعو الإسرائيليين إلى الأخذ فى الاعتبار عواقب مثل هذا الهجوم التى ستكون "كارثية".

وقال لوموان -فى تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط: " نحاول ضمان عدم حدوث هذه العملية، وندعو الإسرائيليين إلى الأخذ فى الاعتبار بجدية عواقب مثل هذا الهجوم التى ستكون كارثية بالنسبة لنا"، مشيرا إلى تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بالأمس خلال اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، حيث أعرب عن معارضته لهجوم إسرائيلى على رفح وهو الأمر الذى لا يمكن أن يؤدى إلا إلى كارثة إنسانية.

كما أشار المسئول الفرنسى إلى الإجراءات التى اتخذتها فرنسا مؤخرا وتتعلق بحظر دخول مستوطنين إسرائيليين متطرفين إلى أراضيها ، قائلا " إنها قائمة تضم 28 شخصا، مصنفين إلى فئتين، هناك أشخاص تم إدانتهم بالفعل من قبل القضاء الإسرائيلى بسبب أعمال عنف ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية وأيضا أشخاص آخرين معروف عنهم بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية ".

وقال: "هذا الإجراء الذى اتخذته فرنسا مؤخرا مهم لأنه يوضح رسالة مفادها أننا بحاجة فى كل الأحوال إلى حل الدولتين، وأن هذا النوع من التصرفات لا يساعد على حل الصراع، بل لايساعد إطلاقا على تحقيق حل الدولتين" .

من ناحية أخرى، أشار لوموان إلى المباحثات التى أجراها وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه خلال جولته الأخيرة إلى منطقة الشرق الأوسط وخاصة إلى مصر واصفا إياها بـ"البناءة للغاية"، فقد تناولت الوضع الإقليمى وخاصة الصراع الدائر فى قطاع غزة، مؤكدا على أن مصر شريك مهم لفرنسا ولاسيما فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

وقال لوموان: "كانت زيارة الوزير للمنطقة غنية جدا، فقد تحدث مع الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى ومع نظيره المصرى وأجرى مباحثات بناءة للغاية حول العلاقات الفرنسية المصرية، وأيضا حول الوضع الإقليمى ولاسيما الصراع الدائر فى قطاع غزة".

وأضاف "كان هناك العديد من المسائل التى تم التطرق إليها ولكن قبل كل شيء فيما يخص المساعدات الإنسانية، ومصر شريك مهم لفرنسا ولاسيما فيما يتعلق بإيصال تلك المساعدات لسكان غزة، فإن العديد من هذه المساعدات تصل إلى غزة عبر مصر بشكل واضح".

وتابع قائلا: "بهذه المناسبة، قدم الوزير سيجورنيه الشكر لنظيره المصرى على كل المساعدة والتسهيلات التى قدمتها مصر لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية الفرنسية عبر معبر رفح لسكان غزة".

وخلال زيارة وزير الخارجية الفرنسى إلى المنطقة، ناقش كيفية استمرار إيصال هذه المساعدات إلى سكان غزة، لافتا إلى حاملة المروحيات الفرنسية "ديكسمود" والتى تحولت إلى سفينة طبية مخصصة لتقديم رعاية طبية للمصابين فى قطاع غزة وكانت ترسو عند ميناء العريش وانتهت مهمتها فى نهاية يناير الماضي.

وتابع : "مازلنا ننقل الشحنات وما زلنا نقدم الدعم من خلال مبادرات مختلفة، لقد غادرت سفينة ديكسمود لأنه كان هناك وقت لتواجدها ولا ينبغى لها البقاء مدة أطول، لذا نفكر فى سبل أخرى ونواصل كل ما تم الالتزام به من حيث تسليم الشحنات ومن حيث استقبال أطفال غزة المصابين فى المستشفيات الفرنسية ونواصل كل هذا وبالتالى مغادرة ديكسمود ليس معناه نهاية المساعدات، بل على العكس، نفكر فى صور أخرى لتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة".

بالإضافة إلى ذلك، تحدث المسئول الفرنسى عن عملية إجلاء الرعايا الفرنسيين من قطاع غزة، قائلا : "استطعنا ضمان إجلاء 42 شخصا من قطاع غزة عبر معبر رفح، ونشكر السلطات المصرية التى كانت نشطة للغاية فى عملية الاجلاء هذه، وكذلك السلطات الإسرائيلية".

وأشار إلى أن هناك أكثر من 200 شخص تم إجلاؤهم منذ نوفمبر 2023 وهذا نتيجة المبادرات التى قامت بها فرنسا على أعلى مستوى وخاصة خلال زيارة الوزير للمنطقة، مشيرا إلى أن عملية الإجلاء تشمل الرعايا الذين يحملون الجنسية الفرنسية وأسلافهم وأحفادهم، وأيضا موظفى المعهد الفرنسى فى غزة وأى شخص يحمل تصريح إقامة فرنسي.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان: "سنواصل جهودنا لإجلاء أشخاص آخرين مرة أخرى لأنه لا يزال هناك البعض ونأمل أن نتمكن من إخراجهم قريبا من غزة".