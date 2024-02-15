شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن استعادة عائلة الإرهابى أبو بكر البغدادى من الخارج وتدوين أقوالهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات القضائية العراقية، اليوم الخميس، استعادة عائلة قائد تنظيم "داعش" الإرهابى الأسبق أبو بكر البغدادى من خارج البلاد، وتدوين أقوالهم.

وذكر بيان أصدره مجلس القضاء الأعلى العراقى وأوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى وضمن خطتها لاستعادة المتهمين بقضايا الإرهاب الهاربين خارج العراق تمكنت من استعادة عائلة المجرم الإرهابى أبو بكر البغدادى".

وأضاف البيان، أنه "بإشراف مباشر من قبل القاضى المختص فى محكمة تحقيق الكرخ الأولى ألقى القبض على عائلة المجرم الإرهابى أبو بكر البغدادى وتم تدوين أقوالهم، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة معهم للكشف عن أهم أسرار عصابات داعش الإرهابية".