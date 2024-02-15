شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن لرئيس وزراء بريطانيا: يجب وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، لدى لقائه رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك فى لندن، اليوم الخميس، ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة وحماية المدنيين.

وشدد الملك عبدالله الثانى خلال اللقاء، الذى عقد فى مقر رئاسة الحكومة البريطانية، على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولى لإيقاف الحرب المدمرة على غزة، التى تسببت بكارثة إنسانية ستدفع ثمنها الأجيال فى المنطقة.



وأكد أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كاف واستدامتها، محذرا من خطورة تداعيات الهجوم الإسرائيلى على رفح المكتظة بالنازحين.



وجدد الملك عبدالله الثانى التأكيد على رفض الأردن لأية محاولات من شأنها أن تؤدى إلى تهجير السكان عن أراضيهم داخليا أو خارجيا، معتبرا أن هذا الأمر يجب أن يرفضه العالم ويدينه.



وشدد على أهمية وقف اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين فى الضفة الغربية والقدس، محذرا من توسع دائرة الصراع لتشمل المنطقة بأسرها.



وأشار إلى أن الحلول العسكرية والأمنية لن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك هو بناء أفق سياسى على أساس حل الدولتين.



وأعاد الملك عبدالله الثانى التأكيد على ضرورة إطلاق عملية سياسية جدية تفضى إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



ولفت إلى أن الدور المحورى للمملكة المتحدة فى إيجاد أفق سياسى لإنهاء الصراع الفلسطينى الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة مواصلة المجتمع الدولى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، لاسيما فى ظل الوضع الإنسانى المأساوى فى غزة.



وتطرق اللقاء إلى الشراكة الاستراتيجية التاريخية التى تربط الأردن والمملكة المتحدة، وسبل البناء عليها فى شتى الميادين.



حضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردنى فى لندن منار الدباس.