"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن بصواريخ بحرية

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عبر منصة "إكس": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنيةِ عملية عسكرية استهدفت السفينة البريطانية "ليسافيتوس" أثناء إبحارها في خليج عدن، وكانت عملية الاستهداف بصواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر".
وقال سريع: "إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأكد سريع أن "القوات المسلحة اليمنية، وضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز، بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات رداً على العدوان الأميركي البريطاني وتأكيداً على الموقف العملي المساند للشعب الفلسطيني".
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.