شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل عراقية تقصف هدف عسكري في الجولان المحتل بالطائرات المسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل عراقية قصف هدف عسكري في الجولان المحتل بالطائرات المسيرة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.