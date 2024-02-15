شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: إصابة مباشرة لمبنى فى كريات شمونة جراء إطلاق صواريخ من لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع إصابة مباشرة لمبنى في مستوطنة كريات شمونة جراء إطلاق صواريخ من لبنان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 28 ألف فلسطينى معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يقرب من 86 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفى الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.