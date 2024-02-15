مراسل "الخليج 365": هجوم صاروخي يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح المراسل أن أصوات الانفجارات دوت في أرجاء المنطقة، جراء سقوط عدد من الصواريخ في عمق ما يسمى "القرية الخضراء" التي يتخذها الجيش الأمريكي مقرا سكنيا لجنوده داخل الحقل، وهي المنطقة التي كانت مخصصة لسكن العاملين السوريين في الحقل قبيل الحرب.

وأشار المراسل أن المعطيات الأولية تؤكد تحقيق رشقة الصواريخ إصابات مباشرة داخل القاعدة الأمريكية.

وأضاف المراسل أنه على الرغم من التعزيزات العسكرية المتواصلة التي تستقدمها القوات الأمريكية من العراق لتعريز قدرتها على التصدي للهجمات، ومنها شحنة تعزيزات وصلت قبيل ساعات، إلا أن القاعدة الأمريكية ما تزال ترزح تحت نيران الهجمات.

وشهد الأسبوع الحالي هجمات متنوعة بالطائرات المسيرة والصواريخ دكت القاعدة الأمريكية وتمكنت من تحقيق إصابات مباشرة.

وأوضح المراسل أنه، للمرة الثانية خلال ساعتين، دوت انفجارات ضمن القاعدة الأمريكية في حقل "العمر" النفطي بريف ديرالزور الشرقي، والتي تعتبر من أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، إثر استهدافها برشقات صاروخية متتالية، مساء يوم الثلاثاء.