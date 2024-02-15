هل رفضت الرباط التدخل في ملف "رهائن من أصل مغربي" لدى حماس

دبي - محمود عبدالرازق - في الإطار، أشارت تقارير "إسرائيلية" إلى أن المغرب رفض التدخل في ملف رهائن من أصل مغربي، حسبما ذكرت "هسبريس".

ووفق الصحيفة المغربية، أوضحت المصادر ذاتها أنه رغم كون السلطات المغربية سمحت لمواطنيها بالتعبير عن غضبهم إزاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط ومستقبل العلاقات مع إسرائيل إلا أن الحكومة الإسرائيلية "ما زالت تعتقد أن المملكة المغربية يمكنها أن تلعب أدوارا مهمة في كل ما يتعلق بالحل في غزة، حتى لو لم تكن هناك أي استجابة من طرف الرباط في الوقت الحالي".

من ناحيته، قال الخبير الاستراتيجي المغربي محمد الطيار، إن التقارير التي تتحدث عن رفض المغرب التدخل في ملف الرهائن من أصل مغربي لا تسند إلى معطيات رسمية.

وأضاف في حديثه مع "الخليج 365"، أن جميع المواقف التي يعبر عنها المغرب تأتي عبر المتحدث الرسمي باسم الحكومة أو وزارة الخارجية.

25 ديسمبر 2023, 14:56 GMT

ولفت إلى أن نحو مليون إسرائيلي من أصل مغربي يتواجدون في الداخل الإسرائيلي، لكن المغرب لا يمكنه التدخل بشكل مباشر، نظرا لطبيعة الأزمة بين الإسرائيليين، وهي بعيدة عن المغرب.

وأشار إلى أن موقف المغرب بعد أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أصدرت الخارجية المغربية بيانا عبرت فيه عن موقف المملكة الذي يدين الأعمال التي تقوم بها إسرائيل، وتؤكد أنها تتنافى مع القانون الإنساني.

ولفت إلى أن المغرب أدان الأعمال الإسرائيلية، كما دعا في وقت سابق للاجتماع الطارئ بجامعة الدول العربية، وعبر عن موقفه بشكل صريح، بشأن إدانة جميع الأعمال التي تستهدف المدنيين.

وشدد على أن التقارير التي تحدثت عن عدم تفاعل المغرب، لا تستند إلى معلومات موضوعية، وأنها تفتقر إلى التأسيس على المواقف الرسمية المعلنة للمغرب.

في الإطار، قال الخبير المغربي علي السرحاني، إن المغرب لا يعمل في العلن على مثل هذه القضايا، وأنه في حال تدخله سيكون ذلك سرا.

17 ديسمبر 2023, 09:49 GMT

وأضاف في حديثه مع "الخليج 365"، أن المغرب يعمل في قضية غزة في الوقت الراهن بشكل غير معلن، وأنه يبذل الكثير من الجهود من أجل وقف إطلاق النار.

وشدد على أن سياسة المغرب الخارجية تعتمد على الهدوء والسرية، باعتبار أن العلاقات الدولية ليست مسرحا للتداول اليومي.

وأشار إلى أن المغرب يعتمد هذا النهج، منعا للتداول والخوض في تفاصيل حال نجحت الجهود أم لم تنجح.

و دخلت العلاقات المغربية الإسرائيلية في مرحلة "برود دبلوماسي" بعدما وصلت إلى أوجها في النصف الأول من العام الماضي، من خلال تبادل الزيارات بين مسؤولي الدولتين وتوقيع عدد من الاتفاقيات التي همت مختلف المجالات.

كما كشفت معطيات رسمية صادرة عن "معهد اتفاقيات أبراهام للسلام" أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين سجل خلال شهر أكتوبر الماضي انخفاضا كبيرا بنسبة 61 في المئة، مقارنة بالأرقام المحققة في الشهر ذاته من العام 2022.

يذكر أن المملكة المغربية اتخذت مواقف حازمة تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهو ما ظلت إسرائيل ترفضه، مؤكدة أن عملياتها العسكرية ستتواصل مسنودة في ذلك بدعم غربي واضح، خاصة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار.