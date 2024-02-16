شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: الاحتلال يتعمد تدمير المنظومة الصحية باستهداف المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتعمد تدمير المنظومة الصحية بشكل واضح ولافت، حيث إن الاحتلال يخنق المنظومة بعدم وصول المساعدات الطبية وفق احتياجاتها، ومنع وصول الوقود للمستشفيات، إضافة إلى تدمير 150 مؤسسة صحية وإخراج 30 مستشفى عن الخدمة و53 مركز للرعاية الأولية.

أضاف القدرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" الذي يذاع عبر قناة dmc، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 340 من الكوادر الصحية على رأسها متخصصين يشكلون عصب المنظومة الصحية، واعتقل 99 آخرين على رأسهم مدراء مستشفيات شمال قطاع غزة، كما قام الاحتلال اليوم باستهداف سيارات الإسعاف، ليكون إجمالي ما تم تدميره من سيارات إسعاف 126 وإخراجها عن الخدمة بشكل مباشر.

وتابع أشرف القدرة: "اليوم ينفذ الاحتلال ما قام به في مستشفيات شمال غزة من التدمير والتنكيل وتحويلها إلى ثكنات عسكرية، في مجمع ناصر الطبي الذي يشكل العمود الفقري للخدمات الصحية في جنوب قطاع غزة، ويقوم الاحتلال أيضا باعتقال أعداد كبيرة من العاملين به وتجريف المقبرة الجماعية التي يدفن فيها الشهداء، وتدمير محطة الأكسجين واستهداف المباني ما أدى إلى استشهاد الجرحى المصابين ببتر في القدم، وإصابة 14 آخرين".

وتابع: "الاحتلال أجبر إدارة مجمع ناصر الطبي على تجميع كافة المرضى والجرحى والطواقم الطبية بداخل مبنى ناصر القديم وإخلاء كافة المباني الأخرى، وترك 6 من المرضى في العناية المركزة الذين هم على أجهزة التنفس الصناعي بدون أي خدمات طبية، بالتالي يصر الاحتلال على إخراج المجمع عن الخدمة".