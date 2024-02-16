الصحة السعودية تدشن مشروع تخطيط الدماغ عن بُعد

الرياص - اسماء السيد - الرياض: دشّن نائب وزير الصحة عبدالعزيز الرميح، اليوم، مشروع شبكة تخطيط كهربية الدماغ ضمن مستشفى صحة الافتراضي، ليقدم خدمة تخطيط الدماغ عن بُعد للعديد من المنشآت الصحية التابعة للوزارة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر على كيفية استخدام هذه الأجهزة، وذلك ضمن جهود الصحة الهادفة لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وتطويرها، والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي للوصول لمجتمع حيوي ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، وفق رؤية السعودية 2030.

ويُعد المشروع أحد أهم المشاريع الصحية الرقمية في المملكة، ويوفر خدمات طبية متميزة للمرضى المصابين بالأمراض العصبية والدماغية في جميع أنحاء المملكة، ويتضمن المشروع استخدام تقنيات متطورة لتشخيص وعلاج هذه الأمراض، وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية والفنية المختصة في هذا المجال.

وتقوم كوادر طبية مؤهلة في المستشفى الافتراضي بمراقبة التخطيط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، على أن يتم إصدار التقرير النهائي للتخطيط بواسطة استشاري مختص في المجال، كما يُمكن للأطباء طلب استشارة طبية للمرضى المنومين في جميع أقسام المستشفى، ومرضى العيادات الخارجية من جميع الفئات العمرية.

ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية، ونقل الخبرات الطبية والفنية وتبادل المعرفة، وتسهيل الوصول للخدمات الصحية، فيما تم اعتماد مشروع شبكة تخطيط كهربية الدماغ عن بُعد كأحد الخدمات الرئيسية في مستشفى صحة الافتراضي للإسهام في سد احتياج القوى العاملة في مستشفيات الوزارة، وتقليل أوقات الانتظار لمرضى العيادات الخارجية، إضافة إلى تغطية احتياجات المرضى في العناية الحرجة، وتقليل معدل نقل المرضى من مستشفى إلى آخر أو منطقة إلى أخرى.

يذكر أن تغطية الشبكة تمتد إلى 24 مستشفى في المناطق المختلفة، وتضم 42 جهاز تخطيط متقدماً مرتبطة مباشرة مع مستشفى صحة الافتراضي، وفريق الخدمة المتخصصين في تخطيط كهربية الدماغ، مما يمكنهم من تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية وبمعايير مهنية متميزة.