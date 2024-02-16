شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها من الهجوم الإسرائيلي على رفح والان نبدء بالتفاصيل

كارثة تفوق التصور

الدمام - شريف احمد - أعربت كوريا الجنوبية عن قلقها بشأن الهجوم الإسرائيلي الأخير على رفح جنوب قطاع غزة.وقال المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الجنوبية في بيان، إن بلاده "تعرب عن قلقها العميق بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، وخطتها الإضافية في رفح، حيث ينزح نحو 1.4 مليون شخص".ودعت كوريا الجنوبية إلى حماية المدنيين بموجب القانون الدولي، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي.وشدد المتحدث على أن بلاده ستواصل التعاون مع المجتمع الدولي، لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

حذرت منظمة الصحة العالمية من كارثة إذا وقع توغل لقوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح.



وأكد ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ريك بيبركورن، أنه يخشى وقوع كارثة إنسانية "تفوق التصور" إذا وقع توغل واسع النطاق من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوبي غزة.

وتحدث بيبركورن من قطاع غزة، عبر دائرة اتصال، إلى الصحفيين في مقر الأمم المتحدة في جنيف، قائلًا: "لا ينبغي أبدًا عسكرة المستشفيات".