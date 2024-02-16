شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: نسعى لإنهاء وجود التحالف الدولى فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم الجمعة، أن الحكومة العراقية تسعى لإنهاء وجود التحالف الدولى فى البلاد .

جاء ذلك خلال استقبال " السوداني" وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024، وفقا لبيان بيان لمكتبه الإعلامي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، وأهمية الارتقاء بها وتعزيزها في جميع الجوانب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد "السوداني" أن الحكومة العراقية تسعى إلى تنظيم العمل مع التحالف الدولي، والذهاب نحو إنهاء وجوده في العراق، والانتقال إلى العلاقات الثنائية المتعددة مع دول التحالف.

وفي ما يخص الأوضاع في غزة، أشار رئيس الوزراء العراقي إلى ضرورة أن تمارس الدول الكبرى دورها بإنهاء الحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية، ووقف تداعياتها على أمن المنطقة والعالم، ووجوب حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لهم، بعد التدمير الشامل الذي خلفته قوات الاحتلال في قطاع غزة.

من جانبه، عبر "كاميرون" عن رغبة بلاده في توسيع العلاقات مع العراق، بما يحقق المنفعة المتبادلة، مؤكداً أن هذه العلاقات يجب ألّا تقتصر على الجانب الأمني، الذي يجري تنظيمه من خلال مشاركة بريطانيا في التحالف الدولي، بل إن بلاده ترغب في إيجاد شراكات متعددة مع العراق، لاسيما في الجوانب الاقتصادية والتنموية.