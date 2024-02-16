شكرا لقرائتكم خبر عن 12 شهيدا فى غارات إسرائيلية على منطقة "النبطية التحتا" اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الدفاع المدني اللبناني، أعلن أنه تمكن وبعد مواصلة عمليات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشامل في موقع المبنى المدمر في النبطية التحتا إثر غارة جوية إسرائيلية، منذ الساعة 20:30من مساء الأربعاء بتاريخ 2024/02/14 وحتى الساعة 1:00 من فجر اليوم الجمعة الواقع في 2024/02/16 من انتشال جثامين الشهداء الأحد عشر الذين سقطوا نتيجة الغارة على المبنى.

وقد نفذت عمليات البحث ورفع الأنقاض بالتعاون مع جمعيات إسعافية في المنطقة.

كما عملت العناصر على نقل جريحين إلى مستشفى النبطية الحكومي كانا قد أصيبا في الغارة عينها التي استهدفت المبنى، وعملت العناصر على إخماد الحريق الذي شبّ داخل المبنى المستهدف".