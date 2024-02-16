شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. رئيس المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى يبدأ زيارة رسمية تشمل الأردن ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس رئيس المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى صقر غباش، وفد المجلس فى زيارة رسمية تشمل كلا من المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 17 إلى 22 فبراير الجارى.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الجمعة، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي وكل من مجلسي النواب في الأردن ومصر، تجسيداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة القائمة معهما.

ومن المقرر أن يعقد غباش، خلال الزيارتين، مباحثات مع رؤساء البرلمانات، ويلتقي عدداً من المسؤولين في البلدين، بهدف تعزيز علاقات التعاون القائمة، ومناقشة السبل الكفيلة بالدفع بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب، في ظل ما تشهده دول المنطقة والعالم من أحداث وتطورات تتطلب العمل الفاعل على كل الصعد واستثمار الدور المهم للبرلمانات في هذه المجالات.

ويضم وفد المجلس الاتحاد الإماراتي كلا من الدكتور أحمد عيد المنصوري وحشيمة ياسر العفاري وسالم راشد المفتول وسلطان سالم الزعابي ومحمد أحمد اليماحي وناعمة عبد الله الشرهان ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس الوطني، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي أمين عام المجلس، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.