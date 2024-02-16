شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: تطوير رؤية مستقبلية إيجابية شاملة للنظام الدولي والان نبدء بالتفاصيل

بناء مرحلة جديدة

معالي الأمين العام: دعوة الأمانة العامة لـ#مجلس_التعاون لمؤتمر ميونخ للأمن العام تعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها مجلس التعاون إقليمياً ودولياً، والدور المهم الذي تلعبه دول المجلس في العديد من القضايا لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

https://t.co/DB8oB3OFD4#مجلس_التعاون pic.twitter.com/hjcdXtkNZX— مجلس التعاون (@GCCSG) معالي الأمين العام: دعوة الأمانة العامة لـ #مجلس_التعاون لمؤتمر ميونخ للأمن العام تعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها مجلس التعاون إقليمياً ودولياً، والدور المهم الذي تلعبه دول المجلس في العديد من القضايا لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.



https://t.co/DB8oB3OFD4#مجلس_التعاون pic.twitter.com/hjcdXtkNZX — مجلس التعاون (@GCCSG) February 16, 2024

تبادل الحوارات واللقاءات البنّاءة

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن دعوة الأمانة العامة لمجلس التعاون لمؤتمر ميونخ للأمن العام تعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها مجلس التعاون إقليمياً ودولياً.وأشار خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن العام في نسخته الـ 60 الدور المهم الذي تلعبه دول المجلس في العديد من القضايا لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.ويشارك في المؤتمر عدد من قادة ورؤساء الدول ووزراء الدفاع والخارجية وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء وقادة القطاع الخاص في العالم.وأوضح الأمين العام أن أعمال مؤتمر ميونخ للأمن العام في دورته الـ 60، تسعى لبناء مرحلة جديدة ترتكز على الفهم المشترك وتعزيز العمل الجماعي لخفض التصعيد والتعامل مع كافة تحديات الأمن والاستقرار.هذا بالإضافة إلى تطوير رؤية مستقبلية إيجابية شاملة للنظام الدولي مبنية على السلام والأمن والاستقرار، لبناء مستقبل مشرق للعالم أجمع.ويشارك الأمين العام في العديد من الجلسات الرئيسية المتنوعة في المؤتمر.كما يعقد سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية مع وزراء خارجية عدد من دول العالم، هذا بجانب تبادل الحوارات واللقاءات البنّاءة مع مسؤولين وقادة في مؤسسات دولية وإقليمية خلال فترة انعقاد المؤتمر.