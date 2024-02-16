شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 4.1 درجة على مقياس ‏ريختر محافظة عين تيموشنت الجزائرية اليوم.‏

وأشار مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري، أن مركز الزلزال ‏حدد بـ 7 كم غرب منطقة بوزجار بعين تيموشنت.‏ ‏ زلازل الجزائر وقبل فترة ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر ولاية بجاية شمال شرق العاصمة الجزائرية.

ووقع على بعد 28 كم شمال شرق رأس كاربون، وشعر به سكان المدن القريبة من الموقع، وبعض الدول المجاورة.

