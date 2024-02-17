شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تكشف حقيقة تشييدها وحدات لإيواء الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصر حقيقة تشييدها وحدات لإيواء الفلسطينيين، نافية بشكل قاطع قيامها بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الفلسطينيين في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة.

وأوضحت الرئاسة المصرية أن موقف مصر حاسم منذ بدء العدوان ويقضي بالرفض التام، الذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصاً للأراضي المصرية. تشييد مصر وحدات لإيواء الفلسطينيين وذكرت أن هذا التوجه يحمل تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصري.

ولفت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية ضياء رشوان، إلى تداول بعض وسائل الإعلام الدولية لما يوصف ببدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة. الحدود المصرية مع قطاع غزة وتابع: أن لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة.

وأضاف: أن هذه الإجراءات والتدابير تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.