شكرا لقرائتكم خبر عن غارات مكثفة على رفح.. أحدث تطورات العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

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العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الناس يغادرون رفح في أقصى جنوب قطاع غزة باتجاه دير البلح في وسط القطاع، في ظل التقارير، التي تفيد باستمرار الغارات الجوية المكثفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على رفح.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، "إن انعدام الأمن الغذائي في غزة وصل إلى حالة حرجة للغاية؛ نظراً للقيود الكبيرة التي يفرضها الاحتلال على القطاع في إيصال المساعدات الإنسانية، حيث أصبحت الظروف الإنسانية في رفح قاسية على نحو متزايد".وتطرّق إلى أن الفئات الضعيفة من الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة معرضون بشكل خاص لخطر سوء التغذية، مبيناً أن الأونروا حذّرت من انهيار النظام الصحي والغذائي في قطاع غزة.أكدت محكمة العدل الدولية أن على المحتل الإسرائيلي احترام الإجراءات التي سبق أن أعلنتها، فيما يتعلق بقطاع غزة.وقالت في بيان اليوم "إن الوضع المقلق -في الإشارة إلى احتمال توسيع الحرب على مدينة رفح- يتطلّب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 يناير الماضي، التي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي هذا الأمر إعلان إجراءات إضافية".يذكر أن محكمة العدل الدولية قرّرت أن على المحتل الإسرائيلي اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري، كما أن عليه منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك، واتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية، وتقديم تقرير حول التدابير الآنفة الذكر للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.