شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الأونروا: المنظومة الإنسانية في قطاع غزة على وشك الانهيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمي باسم وكالة الأونروا عدنان أبو حسنة، إن المنظومة الإنسانية في قطاع غزة على وشك الانهيار.

وأشار أبو حسنة، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي عبر قناة "سي بي سي"، مساء السبت، إلى أن هناك نقصا في الموارد الغذائية والوقود والإمدادات الطبية، موضحا أن حجم ما يدخل من مساعدات إنسانية يتراجع في ظل عدم سماح قوات الاحتلال الإسرائيلي بدخول الشاحنات.



وحذر من انتشار الأمراض بشكل كبير والمتمثل في الأمراض الجلدية والمعوية والالتهابات الصدرية والتهاب السحايا، داعيا إلى ضرورة إيجاد حل في عدم توصيل المساعدات المعرقلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أن الأوضاع خطيرة ومتدهورة للغاية في القطاع.