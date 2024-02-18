شكرا لقرائتكم خبر عن معظمهم من النساء والأطفال.. ارتفاع شهداء العدوان على غزة إلى 28858 والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ134 على التوالي إلى 28858 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 68677 ألف جريح؛ معظم الضحايا من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن 83 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 125 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.أوضحت وجود العديد من الشهداء والجرحى تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، لا تستطيع فرق الإسعاف الوصول إليهم.