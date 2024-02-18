شكرا لقرائتكم خبر عن 56 مرافعة.. تطورات محاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام "العدل الدولية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، خلال مشاركته في القمة الأفريقية، إن الاتحاد الأفريقي أصاب عندما منع أن تكون إسرائيل -القائمة بالاحتلال- مراقباً في الاتحاد، ومنع تسلل ممثلين عنها إلى هذا المحفل العام الماضي.

وأكد أن الاحتلال يمتهن الأبرتهايد، والتمييز العنصري بالقانون والممارسة، وأن التقارير الدولية وثّقت ذلك. محاكمة إجرام الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية وأضاف: "إن محاكمة إجرام الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية يبدأ بعد غد بالاستماع أيضاً إلى 56 مرافعة، كونه احتلال غير قانوني وغير شرعي، بناءً على قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تقدمت به دولة فلسطين".

وأكد أن إسرائيل -القائمة بالاحتلال- تقتل من باب الانتقام، وتريد الاستمرار لأطول مدة ممكنة ويجب عدم السماح بذلك.

وطالب رئيس الوزراء الاتحاد الأفريقي في كلمته بإعلاء الصوت بالمطالبة بوقف العدوان الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني فوراً وخصوصاً ما يجري الآن برفح، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المنكوب. البرنامج الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي كما دعا إلى محاربة البرنامج الاستعماري الاستيطاني الذي تنفذه إسرائيل -القائمة بالاحتلال- في الأراضي الفلسطينية، ووضع المشروع الاستيطاني برمته تحت العقوبات الدولية، عبر مقاطعة منتجات المستوطنات ومقاطعة المؤسسات الاستيطانية والمستوطنين.

وأشار إلى أهمية استكمال ما فعلته بعض الدول بوضعها عدداً من المستوطنين على قوائم الإرهاب، مبيناً أنه "لا يمكن العودة إلى مسار مفاوضات مرة أخرى".

وتابع: "المطلوب اليوم من العالم الاعتراف بدولة فلسطين، دولة على خطوط الرابع من يونيو 1967، ويتبنى هذا القرار مجلس الأمن ويضع جدولاً زمنياً لإنهاء الاحتلال من خلال إنهاء القضايا الصعبة مثل القدس واللاجئين والحدود والمياه والأسرى والمستوطنات".