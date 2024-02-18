شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون الخارجية الهندى: حل الدولتين أصبح أمرا ملحا بدرجة أكثر من ذى قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشئون الخارجية الهندي "إس . جايشانكار" ضرورة العمل من أجل التوصل إلى حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال تحديد الأبعاد الرئيسية لهذا الصراع.

جاء ذلك في معرض تصريحات أدلى بها وزير الشئون الخارجية الهندي خلال مناقشات لجنة بمؤتمر ميونيخ للأمن ونشرت اليوم، وقال فيها " إنني أعتقد أننا جميعا نتابع الجهود الضخمة التي يبذلها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زياراته للمنطقة، وأعتقد أن كافة شركاء الولايات المتحدة في العالم يصطفون معًا لدعم هذه الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والتوصل لحل، ولكن يتعين الأخذ في الاعتبار أن هناك أبعاداً مختلفة وعناصر مختلفة".

وقال جايشانكار إن "عودة الرهائن أمر ضروري الآن، وإن ثمة حاجة إلى إيجاد ممر إنساني مستدام لتقديم مواد الإغاثة .. ويتعين على إسرائيل الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وأن تدرك جيدا أن هناك خسائر بشرية تقع بين مدنيين من جراء ردودها على عمليات في المنطقة".

وشدد وزير الشئون الخارجية الهندي قائلا "إن الهند أكدت مرارًا - على مدى عشرات السنين - تأييدها لحل الدولتين، وأعتقد أن كثيرا من دول العالم تشعر الآن أن حل الدولتين أمر ضروري، بل إنه أصبح الآن أمرًا ملحًا بدرجة أكثر من ذي قبل.