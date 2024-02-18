شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك في الدورة الثالثة للمنتدى السعودي للإعلام بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) بجامعة الدول العربية في الدورة الثالثة للمنتدى السعودي للإعلام بالرياض يومي 20 و21 فبراير الجاري الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتليفزيون بالمملكة العربية السعودية تحت شعار "الإعلام في عالم يتشكل"، وذلك بمشاركة 2000 من صناع القرار والإعلاميين وكبار الخبراء.

وتشكل هذه الدورة التي تكرس إشعاع هذا الفضاء الإعلامي الرفيع فرصة للاطلاع على أفضل التقنيات وأحدث التقنيات التكنولوجية في مجال صناعة الإعلام والاتصال وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وعقد جلسات حوارية متعددة ومتنوعة حول أبرز اتجاهات وانشغالات المشهد الإعلامي والرقمي على مختلف المستويات المحلية والاقليمية والدولية.

وفي هذا الإطار، سيشارك السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال في الندوة المخصصة لموضوع "غزة في الإعلام.. بين التضليل والتحيز" مساهمة في استقراء وتحليل تعاطي وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي مع تطورات الحرب على قطاع غزة ، ودور الإعلام العربي في دعم القضية الفلسطينية العادلة .

وتتميز هذه الدورة بإقامة معرض مستقبل الإعلام "فومكس" الذي يعد أكبر معرض متخصص في الشرق الأوسط بمشاركة كبريات الشركات الوطنية والعالمية ، على أن تختتم فعاليات الدورة بتتويج مجموعة من الكفاءات ورواد الإعلام "بجائزة المنتدى السعودي للإعلام" في مختلف التخصصات الإعلامية والرقمية .