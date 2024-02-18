شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: وزير الإعلام الصومالى يؤكد أن ما ارتكبته إثيوبيا يدعم الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داود أويس جامع، إن انتهاك إثيوبيا لبحر الصومال يعد دعما للإرهاب، وسيكون له تأثيره على دول المنطقة والعالم أجمع، مضيفا: "لقد ارتكبت إثيوبيا خطأً كبيراً يمكن أن يدعم أو يشجع الإرهاب".



وأوضح جامع وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الأحد، أن إثيوبيا تنتهك بشكل واضح استقلال وسيادة الأمة الصومالية، مؤكدا أن الصومال مستعد دائما للعيش بسلام مع الدول المجاورة، ولكن لا ينبغى لأحد أن ينتهك وحدة أراضى جمهورية الصومال الفيدرالية.