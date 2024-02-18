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ميناء رفح البري يستقبل 44 مصابًا ومرافقًا فلسطينيًا

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واس- القاهرة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء رفح البري يستقبل 44 مصابًا ومرافقًا فلسطينيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء اليوم 44 مصابًا و28 مرافقًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية.
وأفاد مصدر مصري مسؤول، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن تم استقبال 13 شخصًا من حملة الجوازات الأجنبية، و150 شخصًا من حملة الجوازات المصرية، و250 شخصًا من أصحاب الإقامات.

وأوضح المصدر أنه تم إدخال 120 شاحنة مساعدات متنوعة إلى قطاع غزة منها 5 شاحنات وقود.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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