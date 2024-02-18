"حزب الله" يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود الجنوبية للبنان

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أمس, 16:25 GMT
من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صاروخا مضادا للدروع أُطلق من لبنان تجاه مستوطنة يارؤون ما تسبب بوقوع أضرار في مبنى سياحي في المستوطنة، وأشارت إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عن كبرى المدن والمستوطنات الإسرائيلية.
8 فبراير, 15:28 GMT
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن قذيفة أُطلقت من لبنان أصابت مركزا تابعا لقوة محلية في مستوطنة شتولا، وسقط صاروخ في منطقة يفتاح عند الحدود مع لبنان.
وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف الجيش الإسرائيلي العديد من المنازل المدنية ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع "حزب الله" من عملياته على المواقع والمستوطنات الإسرائيلية حيث قصف مستوطنة كريات شمونة بالعديد من صواريخ الكاتيوشا وصواريخ "فالق" ما أدى إلى حصول أضرار كبيرة وإصابات متعددة.