شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اقتحام قوات الاحتلال.. مستشفى ناصر بخان يونس تخرج من الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأحد، أن مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة خارج الخدمة تمامًا، بعد اقتحامه من قبل دبابات الاحتلال الإسرائيلي وتدمير محتوياته.

وأكدت الوزارة أن توقف مستشفى ناصر ثاني أكبر مستشفيات قطاع غزة عن الخدمة كارثة صحية، خاصة أن هناك آلاف الجرحى والمرضى في حاجة للعلاج.

ولفتت إلى أن الاحتلال تعمد تدمير معظم المرافق الصحية الحيوية داخل مستشفى ناصر بعد اقتحامه.

قصف مستشفى الأمل وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت الطابق العلوي من مستشفى الأمل بمدينة خان يونس.

وحذر من أن الوضع الصحي لمئات الجرحى والمرضى كارثي في ظل مواصلة الاحتلال حصار مستشفيات مدينة خان يونس، ومنع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية والغذاء للمحاصرين داخل تلك المستشفيات.