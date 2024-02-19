شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: العمليات العسكرية ستضع رفح على أعتاب الموت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن العمليات العسكرية في رفح قد تؤدي إلى مذبحة في غزة، وقد تترك العملية الإنسانية الهشة بالفعل- على أعتاب الموت".

وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن غريفيثسو: كرر الأمين العام للأمم المتحدة مرارًا دعواته للوقف الإنساني لإطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن بدون شروط.

وشدد على ضرورة أن يكون ذلك أساسًا لخطوات حاسمة لا رجعة فيها باتجاه تحقيق حل الدولتين بناء على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. عملية عسكرية برية ويخشى النازحون في مدينة رفح من عملية عسكرية برية تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلية، وحذرت الأمم المتحدة من وقوع كارثة إذا قامت إسرائيل بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في هذه المدينة المكتظة.

وتعد بوابة معبر رفح البري شريان حياة لسكان قطاع غزة، ويعد المنفذ البري الوحيد لإدخال المساعدات وإجلاء المصابين، وأي عملية عسكرية برية في مدينة رفح تعني حرمان سكان قطاع غزة من المساعدات الغذائية والطبية.