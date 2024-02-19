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القبض على 10 عناصر من داعش شمال العراق

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واس - بغداد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 10 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك شمال العراق.
وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق في بيان لها أمس الأحد، أن قواتها تمكنت استنادًا إلى معلومات دقيقة من القبض على 10 من تنظيم داعش الإرهابي مطلوبين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

اعتراف خلال التحقيق

وأوضح البيان أن المعنيين اعترفوا خلال التحقيق معهم بالانتماء لتنظيم داعش، وأحيلوا إلى الجهات المختصة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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