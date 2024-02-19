"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة بريطانية في خليج عدن

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان عبر "تلغرام": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية "RUBYMAR" في خليج عدن، بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة".

وقال المتحدث باسم قوات جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان على "تلغرام": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية " RUBYMAR" في خليج عدن، بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة".

وأضاف: "وكان من نتائج العملية ما يلي، إصابة السفينة إصابة بالغة ما أدى إلى توقفِها بشكلٍ كامل".

وتابع: "نتيجةَ الأضرارِ الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن، وحرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان".

وأشار إلى أنه "في الحديدة، تمكنتِ الدفاعات الجوية اليمنية وبعون الله تعالى من إسقاط طائرة أمريكية (MQ9) بصاروخ مناسب أثناء قيامِها بمهامَ عدائية ضد بلدِنا لصالح الكيانِ الصهيوني".

وقال: "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية وتنفيذ المزيد من العمليات النوعية ضدّ كافة الأهداف المعادية دفاعا عن اليمن العزيِ وتأكيداً على الموقف المساندِ للشعب الفلسطيني".

وأكد أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقفَ حتى يتوقفَ العدوان ويرفع الحصار على قطاع غزة".