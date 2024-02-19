شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فلسطين: لابد من وضع حد للاحتلال دون شروط لإنقاذ الأجيال القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، الاثنين، فى كلمته أمام الجلسات العلنية لمحكمة العدل الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلى يجب أن ينتهى دون شروط، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تتحدى أمر المحكمة بمنع أعمال الإبادة الجماعية فى غزة".

وأَضاف وزير الخارجية الفلسطينى نحن نصدق فى المبادئ والقوانين الدولية من اجل انقاذ الأجيال القادمة من هذا القمع " مضيفا " حان الوقت لانهاء ازدواجية المعايير التى عانينا منها خلال العقود الماضية "

ان فلسطين تسعى بحق شرعى وحقوق شعبها من بينها استقلال دولة فلسطين وفقا لحدود 1967 ووفق للقانون الدولى والأمم المتحدة وقراراتها، مضيفا نحن نسعى إلى السلام "

يذكر أنه بدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية والتى تستمر 6 أيام حتى 26 فبراير بمشاركة 52 دولة والاتحاد الافريقى وجماعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.