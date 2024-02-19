شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يدمر أكبر قاعدة للمليشيات الإرهابية فى محافظة جلجدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الجيش الصومالى، بالتعاون مع المقاومة الشعبية، من تدمير أكبر قاعدة للمليشيات الإرهابية فى منطقة "على يبال" بمحافظة "جلجدود" وسط البلاد.

وقال ضباط الجيش الصومالي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الاثنين، إن "العملية العسكرية بدأت في وقت مبكر من صباح اليوم ومستمرة حتى الآن، وقد تكبدت خلالها المليشيات الإرهابية خسائر فادحة"، مضيفين أن "قوات الجيش والمقاومة الشعبية شنت هجمات من عدة اتجاهات على قواعد المليشيات الإرهابية في المنطقة، حيث نجحت في تحرير منطقة (علي يبال) من فلول الإرهابيين وتدمير قواعدهم بالكامل".

وفى وقت سابق، تمكن الجيش الصومالى بالتعاون مع المقاومة الشعبية فى تصفية 4 من عناصر المليشيات الإرهابية أثناء محاولتهم شن هجوم على منطقة عيل طير بمحافظة جلجدود وسط البلاد.

وأكد قائد الكتيبة الـ24 للجيش الصومالي العقيد محمد طغويني في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية"صونا"، أن الكتيبة الـ24 “خالد بن وليد” للجيش الصومالي تلقت معلومات حول العناصر الإرهابية التي تحاول شن هجوم إرهابي، حيث نجحت في التصدي لهم في نواحي منطقة عيل طير.

وأضاف أن "مليشيات الخوارج" تكبدت خسائر فادحة، مشيرا إلى أن الجيش يعمل على تعقب العناصر الهاربة.