عضو الفريق القانوني لفلسطين أمام "العدل الدولية": ليس هناك أسباب للمحكمة لرفض طلباتنا

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وأضاف عضو الفريق القانوني لفلسطين، قائلا إن بيانات المسؤولين الإسرائيليين لم تكن كلمات جوفاء بل تعكس أفعالهم منذ عقود، كما أن إسرائيل رفضت الالتزام بالمفاوضات مع الفلسطينيين على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
15 فبراير, 08:33 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت مصر، أمس الأحد، أنها تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف رشوان أن "المذكرة المصرية تتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأوضح المسؤول المصري أن "المذكرة تشمل أيضا تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني".
كما أكد المسؤول المصري أن "القاهرة ستطالب بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة دوليا".